Alman futbol kulübü iflas başvuru yaptı! Futbolcuların, antrenörlerin maaşları ödenemiyor

Haber Merkezi

İflas furyasına bu kez büyük bir şirket değil bir futbol kulübü dahil oldu. Almanya’da bölgesel ligde mücadele eden ünlü futbol kulübü 1. FC Düren, yaşadığı bu ekonomik kriz sebebiyle iflas başvurusu yaptı.

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu açıklayan kulüp, ocak ayından itibaren oyuncu ve personel maaşlarını ödemekte büyük zorluklar yaşıyor.

Artı49'un haberine göre, uzun süredir finansal kaynak yaratmak için çeşitli girişimlerde bulunan ancak bu çabalar sonuçsuz kalması sonucunda iflas sürecini başlatmak durumunda kaldı.

Birçok büyük şirketin iflas kararının yanı sıra uzun bir süredir ekonomik zorluklarla mücadele eden kulübün bu adımı, Almanya'daki futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

BELGELER MAHKEMEYE SUNULDU

Kulübün Başkan Yardımcısı Karsten Schümann tarafından, gerekli tüm belgeleri Aachen'daki yetkili bölge mahkemesine sunuldu.

Söz konusu durum hakkında açıklamalarda bulunan Schümann, “Geçen hafta kadar hala mücadele ediyorduk ve birkaç umut verici görüşme de gerçekleştirmiştik. Bazı politikacılardan küçük destek sinyalleri aldık ancak sonuçlar beklediğimiz gibi olmadı. Biz görevimizi yerine getirdik, ama maalesef sonuca ulaşamadık” ifadelerini kullandı.

Bölgesel ligde bpy gösteren kulüp, 5 milyon Euro'yu aşan bir borç yüküyle karşı karşıya kalırken, bu durum 1. FC Düren için sezonun geri kalanı açısından belirsizlik yaratıyor.

Yaşanan mali sıkıntılar son dönemde, kulübün oyuncuları haftada yalnızca üç kez antrenman yapabilmesine neden olmuştu. Bununla birlikte Schümann, iflas başvurusunun ardından ocak, şubat ve mart ayları için maaş ödemelerinin yapılabileceği fakat nisan ayından itibaren ne olacağının ise belirsizlik içinde olduğunu aktardı.