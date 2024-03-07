Altın alamayan bunu alsın! Gelinlerin yeni gözdesi; kuyumcular coşacak… Altın fiyatlarının yükselmesi, alışveriş yapmayı zorlaştırıyor. Ancak kuyumcularda yeni bir trend başladı. Eşinin kolundan tutan kuyumcuların kapısına gidecek! İşte yeni gelinlerin tercih ettiği altın kaplamalı gümüş fiyatları…

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Kuyumcularda yeni bir trend başladı ve altın almak yerine altın kaplamalı gümüş takılar tercih ediliyor!

Bu takı çeşitlerinin gün geçtikçe çeşitlenmesi ve popülerliğinin artması, altın takıları bile geride bırakıyor.

Eşini alanlar artık kuyumcuya altın almak için değil, altın kaplamalı gümüş takılar için gidiyorlar.

Bu takılar, altın görünümüyle dikkat çekiyor ve görsel olarak oldukça çarpıcı.

Üstelik, altın takıları aratmayacak kadar şık ve zarifler.

Altın kaplamalı gümüş takılara olan ilgi, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Gün geçtikçe artan talep, kuyumcuları da memnun ediyor.

Özellikle set şeklinde olan bu takılarda kalın olanlar, altın takılarını andıran bir görünüm sunarak tercih ediliyor. Hatta bazı takılarda altın kaplamalı gümüş takılarla gram çeyrek altın seti bile yapılabiliyor.

İşte altın kaplama gümüş takı fiyatları...

Altın kaplama gümüş takı fiyatları

Altın kaplama gümüş hasır seti 12.000,00 TL

Altın kaplama Mersin hasır seti 5.400,00 TL

925 Ayar Altın kaplama gümüş gram set 1.444,00 TL

14 Ayar altın kaplama gümüş pırlantalı küpe 2. 268,00 TL

14 Ayar altın kaplama Osmanlı Tuğralı asansör bileklik 5.200,00 TL

Altın kaplama gümüş İtalya tasarımlı set 18.850,00 TL