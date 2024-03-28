Haberler



Bilgi



Altın bileziklerin hası! İşte müjde bilezik fiyatı...

Altın bileziklerin hası! İşte müjde bilezik fiyatı... Altın bilezik modelleri arasında oldukça popüler bir model olan müjde bilezikler, görenleri hayran bırakıyor. Hem zarif hem de sade olan bu bilezikler, fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. İşte müjde bilezik fiyatları...