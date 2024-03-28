Altın bileziklerin hası! İşte müjde bilezik fiyatı...

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Yatırım yapmak ancak aksesuar olarak kullanmak isteyenler, genellikle bilezik modellerine yöneliyor.
Bin bir çeşit altın bileziklerin arasından son yılların öne çıkanları modern tercihler oluyor.
Özellikle "müjde" bilezik vitrinleri süsleyenlerden...
Müjde bilezik, hem fiyatıyla hem zarif duruşuyla müşterileri cezbediyor.
İşçiliksiz olan müjde bilezik modelleri, yatırım için de mantıklı bir seçenek oluyor.
İşte müjde altın bilezik fiyatları...
22 Ayar 5 gr Müjde Bilezik: 12 bin TL
22 Ayar 10 gr Müjde Bilezik: 25 bin TL
22 Ayar 20 gr Müjde Bilezik: 44 bin TL