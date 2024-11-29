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ABD'nin altın tarihinin önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul edilen “Altına Hücum” dönemi, Kaliforniya'da 1848'de altın bulunmasının ardından yaklaşık 300 bin kişinin bölgeye akın etmesiyle başlayan ve Kaliforniya'nın 1850'de eyalet olmasına zemin hazırlayan olayların başında yer alır.

Söz konusu dönemde altın rezervlerinin keşfedilmesiyle birlikte üretilen 20 dolarlık sikkeler şimdilerde çok nadir bulunabiliyor. Döneminde sadece 3 bin 789 adet basılan bu 20 dolarlık sikkelerden biri geçtiğimiz günlerde rekor bir fiyata alıcı buldu.

Günümüzde sadece 40-50 adet kaldığı bilinen bu sikkelerden bir tanesi de Güney Kaliforniya'da bulunan Stack's Bowers Galleries müzayede evinde gerçekleşen açık artırmada satıldı.

DEĞERİNİN 550 KATINA SATILDI!

Nevada'nın Carson City bölgesinde 1870'te basılan ve oldukça nadir olan bu altın sikke satış rekoruna imza attı.

Bu sikke, son olarak 1986'da Stack's müzayedesinde 23 bin 100 dolara satılmasının ardından geçtiğimiz günlerde 1.44 milyon dolara yani değerinin 550 katına satılarak şaşkına çevirdi.

Madeni para uzmanı John Kraljevich, müzayede evinin önceden hiç görünmeyen bu sikkeyi yeni bir keşif gibi değerlendirdiğini belirtti.

28 gramlık ağırlığıyla, yaklaşık 2 bin 600 dolar değerinde altına karşılık gelen altın sikketı satın alan kişinin ise kimliğinin gizli tutulduğu öğrenildi. Ayrıca, Nevada'nın Carson City'de basılmasından dolayı sikkenin arka yüzünde "CC" harfleri de bulunuyor olması dikkat çekti.