Altından 10 kat değerli! Gözler o şehirden çıkan madende; Dünyada başka yerde yok… Elektrikli araçların popülerliği her geçen gün artarken, bu alanda yapılan yeni bir keşif tüm dünyayı heyecanlandırdı. Herkes bu cevheri konuşacak. Üstelik altından 10 kat daha değerli.

ensonhaber.com

Çin ve Moğolistan arasında Bayan Obo bölgesinde yapılan yeni bir keşif, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Çin'in bu bölgede bulduğu niyobobaotit adlı değerli maden, hem bölgenin hem de Çin'in ekonomisi için umut vaat ediyor.

Moğolistan'ın Bayan Obo bölgesinde keşfedilen bu maden, Çin ekonomisine büyük bir canlılık getirebilir.

Hatta bazı uzmanlar, bu madenin Çin ekonomisini tek başına kalkındırabilecek kadar değerli olduğunu belirtiyor.

Bu maden, toprak elementi niyobyum'u bünyesinde barındırıyor. Niobyum, altından tam 10 kat daha hızlı iletkenlik özelliğine sahip bir metal.

Bu özelliğiyle, ilerleyen zamanlarda teknoloji dünyasında, özellikle de elektrikli araçlarda devrim yaratması bekleniyor.

Çin'den devrim niteliğinde buluş!

Çin ve Moğolistan'ın Bayan Obo bölgesinde bulunan bu nadir maden, elektrikli araçların bataryaları için umut vaat ediyor.

Adı niyobobaotit ve bu maden gerçekten de özel bir yapının içerisinde oluşuyor: niyobyum, baryum, titanyum, demir ve klorür elementlerinin birleşimiyle meydana geliyor.

Bu değerli madenin süper iletken özelliği var. Elektrik akımını inanılmaz hızda iletebilen bu maden, elektrikli araçların bataryalarında kullanıldığında performansı adeta uçuracak.

Niyobyum, elektrikli araçların bataryalarında kullanılan bir element ve Çin, ihtiyacının %95'ini ithal ediyor.