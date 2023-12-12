Alzheimer riskinizi serçe parmağınızla test edin! 7 saniyede sonucu öğreneceksiniz… Alzheimer, felç ve demans gibi hastalıkların risklerini serçe parmak testi ile öğrenmeniz çok kolay. 7 saniye boyunca yapabiliyorsanız yaşadınız…

ensonhaber.com

Doktor Jay Will geçtiğimiz aylarda Alzheimer hastalığı ile ilgili bir video paylaşmıştı. Will, palaştığı videodaki Alzheimer olma riskini serçe parmağımızda yapcağımız çok basit bir yöntemle öğrenebileceğimizden bahsetti.

İşte 7 saniyede Alzheimer olma riskimizi öğrenebileceğiniz o yöntem…

Serçe parmak testi…

Doktor Jay Will’in göstermiş olduğu serçe parmak testi için yapıması gerekenler ise şunlar;

İşaret, orta, başparmak ve serçe parmağınızı birleştirin. Daha sonra serçe parmağınızı hareket ettirmeye çalışın. Eğer serçe parmağınız tek başına hareket edebiliyor ve bu hareketi tekrarlayabiliyorsa beyniniz sağlıklı demektir.

Bu hareketi yapmakta zorlanıyorsanız fiziksel aktivite eksiliği olduğunu anlamına geliyor. Fiziksel aktivite eksikliği ise felç, bilişsel bozukluk ve Alzheimer gibi hastalıkların yaşanma riskini yükseltiyor. Siz de 7 saniyenizi ayırarak yapabileceğiniz bu testle Alzheimer, felç ve demans gibi hastalıkların riskine karşı önlem alabilirsiniz…