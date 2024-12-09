Aman dikkat; Cüzdan yakıyor! İşte bakımı en pahalı otomobil modelleri...

Araç sahibi olmak isteyenler için yıl sonu fırsatları oldukça cezbediyor.
Ancak araçların fiyatları kadar bakım maliyetleri de cep yakıyor.
Çok eski modellerde dahi ortalama bakım maliyetleri dudak uçuklatabiliyor.
CarEdge’de yapılan analizde emekli vatandaşların araç alım satımında 10 yıllık bakım maliyeti nedeniyle uzak durması gereken markalar sıralandı.
İşte bakım maliyeti en yüksek olan otomobil modelleri...
JEEP GRAND CHEROKEE
• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 10.873 dolar
• 2025 başlangıç fiyatı: 38.830 dolar
DODGE DURANGO
• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 10.765 dolar
• 2025 başlangıç fiyatı: 43.590 dolar
JEEP COMPASS
• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 10.499 dolar
• 2025 başlangıç fiyatı: 27.495 dolar
FORD BRONCO
• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.392 dolar
• 2025 başlangıç fiyatı: 39.890 dolar
FORD EXPLORER
• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.330 dolar
• 2025 başlangıç fiyatı: 41.220 dolar
CHEVROLET BLAZER
• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.124 dolar
• 2025 başlangıç fiyatı: 36.795 dolar
CHEVROLET TRAVERSE
• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.122 dolar
• 2025 başlangıç fiyatı: 41.995 dolar
FORD ESCAPE
• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.101 dolar
• 2025 başlangıç fiyatı: 29.490 dolar
BUİCK ENCLAVE
• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 8.984 dolar
• 2025 başlangıç fiyatı: 46.395 dolar
CHEVROLET EQUİNOX
• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 8.930 dolar
• 2025 başlangıç fiyatı: 29.995 dolar
CHEVROLET TRAİLBLAZER
• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 8.861 dolar
• 2025 başlangıç fiyatı: 24.395 dolar
CHEVROLET TRAX
• Ortalama 10 yıllık bakım maliyeti: 9.101 dolar
• 2025 başlangıç fiyatı: 21.495 dolar