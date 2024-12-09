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Aman dikkat; Cüzdan yakıyor! İşte bakımı en pahalı otomobil modelleri...

Aman dikkat; Cüzdan yakıyor! İşte bakımı en pahalı otomobil modelleri... Araç sahibi olanlar veya olmayı düşünenler, bakım maliyetlerini de değerlendiriyor. Bu kapsamda, bakımı en pahalı olan otomobil modelleri araştırıldı. İşte cep yakan araçlar...