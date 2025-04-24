Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar... Son dakika uyarısı geldi: Aniden başlayacak

Haber Merkezi

Meteoroloji uzmanları, dikkat çeken bir hava durumu uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve çevre illerde önümüzdeki saatlerde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yetkililer, yağışların ani bastırabileceğini ve yer yer su baskını, olabileceğini belirtiyor.

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI BAŞLIYOR

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar için yağış uyarısında bulundu.

X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar çevreleri kırkikindi yağmurları başlıyor. Ani sağanak ve yer yer dolu yapar. Ani su baskınları yaşanabilir, takipteyiz.”