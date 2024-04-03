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Ankara karanlıkta kalıyor! Başkentin o ilçelerinde saatlerce elektrik olmayacak…

Ankara karanlıkta kalıyor! Başkentin o ilçelerinde saatlerce elektrik olmayacak… Ankara elektrik tedarik şirketi BAŞKENT, günlük olarak ilçe ilçe elektrik kesintilerini duyuruyor. Kesintiler hangi ilçelerde olacak? İşte, 3 Nisan elektrik kesintileri…