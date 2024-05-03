Hıdırellez nasıl kutlanır? İşte 6 Hıdırellez ritüeli Baharı müjdeleyen Hıdırellez Bayramı’na sayılı günler kaldı. 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak olan Hıdırellez’in kutlamaları ve ritüelleri merak ediliyor. İşte 6 farklı Hıdırellez ritüeli…

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Baharın gelişini kutlayan ve coşkuyla karşılanan Hıdrellez Bayramı için geri sayım başladı!

Hıdırellez günü, geleneksel inançlara göre, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilir. Hızır'ın bereketiyle İlyas'ın yağmurları birleşir, doğanın uyanışı ve verimliliği simgeler.

Mayıs ayında kutlanan bu özel bayram, Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada çeşitli etkinliklerle karşılanıyor.

Hıdırellez’e kısa bir zaman kala, Hıdırellez'in ritüelleri ve kutlama şekilleri merak konusu oldu.

Peki, Hıdırellez nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?

6 Hıdırellez ritüeli

Dilek ağacı ritüeli: Hıdırellez akşamı, insanlar gül ağacının altına kağıda yazılı dilekler bırakır. Ertesi gün, bu dilekler suya atılarak gerçekleşmesi dileğine inanılır.

Fasulye ve nohut ekme ritüeli: Evlerde yaşayan herkes için toprağa fasulye ve nohut ekilir. 7 fasulye ve 7 nohut dikilerek kötülüklerden korunma arzusu dile getirilir.

Nar patlatma ritüeli: Hıdırellez günü, kapıda nar patlatılır. Narın sert bir şekilde yere atılıp patlatılmasıyla eve bereket gelmesi temenni edilir.

Dört yol ağzına ateş yakma ritüeli: En bilinen geleneklerden biri, dört yolun ağzına ateş yakıp üzerinden atlamaktır. Bu ritüelle kış boyunca uyuşukluğun ve dertlerin gitmesi umulur.

Mayasız yoğurt mayalama ritüeli: Hıdırellez sabahı, mayasız yoğurt mayalanır. Bazı yörelerde sütün içine tahta kaşık konularak mayalama sağlanırken, bazılarında ise çiy taneleri eklenir.

Evin bereketi için açık kapı ve pencere ritüeli: Hıdırellez sabahında yiyecek kapları, ambarlar, pencereler ve para keseleri açık bırakılır. Böylece evin bereket ve bollukla dolması umulur.