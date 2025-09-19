Ankara’da büyük su kesintisi: 19 Eylül 2025 Cuma ASKİ su kesinti listesi

19 Eylül 2025 Cuma günü Ankara'da yaşanacak su kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor.

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 19 Eylül 2025 Cuma günü başkent genelinde geniş çaplı su kesintileri yaşanacak.

Altyapı çalışmaları ve arıza onarımları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde su verilemeyecek.

Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, 19 Eylül 2025 Cuma günü su kesintisi yaşanacak yerler...

Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

Ankara'da su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ANKARA SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI