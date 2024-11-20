Annem Ankara dizisi nerede çekiliyor? İşte çekim mekanları…

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Uzun zamandır heyecanla beklenen Annem Ankara, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür gibi usta isimleri bir araya getiren dizi, gerçek bir hikayeden esinlenerek izleyicilere 90’lı yılların nostaljik atmosferini sunmaya hazırlanıyor.

BKM imzalı yapım, aldığı bir haberle hayatı alt üst olan ve çocuklarına sığınmak zorunda kalan bir annenin etkileyici hikayesini ekrana taşıyor.

Dizinin senaryosunu Başak Angigün kaleme alırken, görsel atmosferiyle de 90’ların izlerini taşıyor.

İzleyicilere nostaljik bir yolculuk vaat eden Annem Ankara dizisinin çekim mekanları merak konusu oldu.

ANNEM ANKARA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Annem Ankara, adından da anlaşılacağı gibi Ankara’nın tarihi ve nostaljik mekanlarını ekranlara taşıyor.

1990’lı yılların atmosferini yaşatmayı hedefleyen yapım, çekim mekanlarıyla izleyicilere adeta zaman yolculuğu yaptıracak.

Dizinin çekimlerinde, başkentin tarihi ve kültürel mirasını en iyi yansıtan mekanlar tercih edildi.

Ulus’un eski sokaklarından Kızılay’ın nostaljik köşelerine kadar, izleyiciler her sahnede 90’lı yılların Ankara’sına şahitlik edecek.

ANNEM ANKARA OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda; Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak ve Celile Toyon, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Yıldıray Şahinler,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Kerem Eren, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.