AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3.dönem sınav sonuç tarihi...

Açık Öğretim Lisesi 2025 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.
Sınava giren binlerce aday sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı.
Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak ve doğru cevap sayısına göre hesaplanacak.
Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı..
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
Öğrenciler sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile AÖL'ün resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.