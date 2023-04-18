AÖL sınavları online mı yapılacak? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? İşte sınav tarihleri... AÖL sınav tarihleri yakından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. dönem sınavları tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki AÖL sınavları online mı yapılacak?

AÖL sınavlarının bu seneki tarihleri merak ediliyor. Son olarak Aralık ayı içerisinde online (çevrimiçi) şekilde düzenlenmişti. Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından kayıt takvimi Nisan ayına kadar uzatılmış oldu. Kayıtların sona ermesiyle beraber Milli Eğitim Bakanlığı yeni sınav takvimi yayınlandı. Peki AÖL sınavları online mı? Sınavlar ne zaman yapılacak?

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 2. dönem sınav tarihleri sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sayfası olan aol.meb.gov.tr adresinden yapılan açıklamaya göre Açık lise sınavları, AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden 24 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek.

Çevrim içi gerçekleşen sınavlara öğrenciler, 09.30 ile 23.59 arasında giriş yapabilecek. Ayrıca sistemde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle öğrencilerin sınavlarını son saatlere bırakmaması önerilmekte.

AÖL sınavları online mı olacak?

Açık Öğretim Lisesi sınavında öğrenciler, şifreleri ile birlikte sisteme giriş yapacak. Öğrencilere her dersten 20 soru ve 25 dakika sınav süresi verilmiş olacak. Her doğru cevabın puan değeri 5 olacak ve bunun yanı sıra yanlış cevaplar doğru cevapları etkilememiş olacak.