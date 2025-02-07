Apartmanının altında fırın olanlar dikkat! Olası felaketin habercisi…

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Apartmanların cadde seviyelerinde konumlandırılan fırınlar kimsenin bilmediği o tehlikelerin başlıca nedenleri arasında yer alıyormuş.

Özellikle kış aylarında evleri fırınların üst katlarında yer alan vatandaşlar bu durumdan memnun olsa da durum sanıldığı gibi masum değilmiş.

Birçok binanın altında bulunan fırınlar, her ne kadar sorunsuz gözüküyor olsalar da yüksek ısı nedeniyle binaların kolon ve kirişlerine ciddi zarar veriyormuş.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Koçak konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koçak, bina altındaki fırınların beton yapıyı aşındırarak yıkılma riskini artırdığını belirterek, fırınların kolon kesmek kadar tehlikeli olduğu görüşünü savundu.

KOLON KESMEK KADAR TEHLİKELİ

Fırınlardan yayılan yüksek ısı, bina temelindeki betonun yüzeyini aşındırıyor ve içindeki nemi yok ediyor. Ani ısı değişimleri, betondaki kılcal çatlakların derinleşmesine, zamanla yapının mukavemetinin azalmasına neden oluyor. Yüksek sıcaklık, aynı zamanda beton içindeki donatı demirlerinin korozyona uğramasına yol açarak binanın taşıma kapasitesini ciddi şekilde zayıflatıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, apartman altındaki fırınların bina dayanıklılığı açısından büyük tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Betonun ısıya maruz kaldığında hızlı bir şekilde aşındığını belirten uzman isim, "Yüksek ısı kolonlardaki demirlerin paslanmasına ve betonun çatlamasına neden oluyor. Bu da binanın taşıyıcı sistemini zayıflatıyor. Bu risk, kolon kesmek kadar büyük bir tehlike barındırıyor" ifadelerini kullandı.

DENETİM ŞART!

İş yeri açmak için birçok belge ve izin zorunlu tutulurken, fırın gibi yüksek ısı üreten işletmeler için ısı kontrol belgesinin istenmemesi büyük bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bina altındaki fırınlar için sıkı denetimler getirilmesi ve ısı izolasyonu gibi önlemler alınmadan ruhsat verilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Yapı güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturan bina altı fırınlarla ilgili denetimlerin artırılması gerektiği vurgulanırken, vatandaşların da bu konuda bilinçli olması gerektiği ifade ediliyor.