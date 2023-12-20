Apple satışlarını durduruyor! O ürünün satışı artık olmayacak… Apple bu yıl çıkardığı o ürünün satışını durdurma kararı aldı. 21 Aralık’tan itibaren mağazalarda bulunmayacak…

ensonhaber.com

Apple, bu yıl Watch Series 9 ve ultra 2 akıllı saatlerini tanıtmıştı. Şirket, saatlerde yer alan kan ve oksijen sensörünü etkinleştiren teknoji ile ilgili olarak patent sorunu yaşıyordu.

Şirket, Series 9 ve Ultra 2 akıllı saatlerin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) satışlarını bu haftadan itibaren durduracağını açıkladı.

Tıbbi teknoloji şirketi olan Masimo’nun patent haklarını Apple Watch ile ihlal edildiğini ve bu özelliğe sahip olan akıllı saatlerin satışının durdurulacağı belirtildi.

Bu karar 25 Aralık 2023 tarihine kadar ABD Başkanı Joe Biden tarafından incelenecek. Apple, incelemelerin sonucunda kararın geçerli olması halinde Apple kurallara uymak için adımlar atılacağını belirtti.

Biden yönetiminin davayla ilgilenen bölümü olan ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, Büyükelçi Katherine Tai'nin "bu davadaki tüm faktörleri dikkatle değerlendirdiğini" söyledi.

Davanın veto edilmemesi halinde yasak 26 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Satışlar o tarihten itibaren durdurulacak...

Apple, saatlerin satışının 21 Aralık 2023 itibari ile web sitesinden ve 24 Aralık 2023 sınrasında Apple parakende satış noktalarından durdurulacağını açıkladı.

Apple Watch SE modeli ve kan ve oksijen sensörü içermeyen diğer modelleri bu anlaşmazlıktan etkilenmedi.

Masimo CEO’su Joe Kiani Ekim ayında CNBC’de konuşma gerçekleştirmişti. Kiani konuşmasında, Apple ile bir anlaşma için görüşmelere açık olduğunu söylemişti.

Masimo, ITC kararına "fikri mülkiyet haklarını koruyarak ve ABD'nin patent sistemine olan kamu güvenini sürdürerek ve ABD endüstrisini teşvik ederek saygı duyulması gerektiğini" söyledi.

Series 9 ve Ultra 2 yine de alınabilecek…

Series 9 ve Ultra 2, Asya'daki Ay Yeni Yılı sezonu da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri dışında satın alınabilecek.