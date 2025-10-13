Apron memuru maaşları 2025! Apron memur nedir, ne iş yapar?

Havalimanlarında uçakların inişinden kalkışına kadar geçen süreçte büyük bir sorumluluk üstlenen apron memurları, hava trafiğinin güvenli ve düzenli şekilde ilerlemesini sağlar.

"Uçakları park ettiren kişi" olarak bilinen bu görevliler, aslında uçakların yerdeki tüm operasyonlarını koordine eden kritik personeldir.

Peki, apron memuru nasıl olunur, ne iş yapar, 2025'te maaşları ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar...

APRON MEMUR NEDİR

Apron memuru, uçakların yerdeki hareketlerini, yükleme işlemlerini ve tüm yer hizmetlerini koordine eder.

Uçağın park alanına güvenli biçimde girmesini sağlar, yakıt ikmali, bagaj yükleme, temizlik ve catering işlemlerinin zamanında tamamlanmasını takip eder.

Ayrıca, uçuş ekibiyle iletişim kurarak gerekli evrakların (yükleme raporu, uçuş raporu vb.) doğru ve eksiksiz şekilde hazırlanmasını sağlar.

Apron bölgesinde güvenlik kurallarının uygulanmasını denetler ve olası riskleri rapor eder.

APRON MEMURU NASIL OLUNUR

Apron memuru olmak için genellikle Sivil Havacılık, Havacılık Yönetimi, Lojistik veya Ulaştırma gibi bölümlerden mezun olmak tercih edilir.

Gerekli belgeler:

Havalimanı apron güvenlik sertifikası

Yer hizmetleri operasyon eğitimi

En az B sınıfı ehliyet

İyi düzeyde İngilizce bilgisi

Adaylar genellikle TGS, Çelebi, Havaş, Pegasus Ground Services gibi yer hizmetleri firmalarının ilanları üzerinden başvuru yapabilirler.

APRON MEMURU MAAŞLARI 2025

2025 yılında apron memuru maaşları; çalışılan havaalanına, deneyim düzeyine ve görev yapılan şirkete göre değişiklik göstermektedir.

Yeni işe başlayan apron memurları ortalama 32.000 TL ile 38.000 TL arasında maaş almaktadır.

Yaklaşık 3 ila 5 yıl deneyimi olan apron memurlarının maaşları 40.000 TL ile 48.000 TL arasında değişirken, kıdemli veya sorumlu pozisyonda görev yapan personellerin gelirleri 50.000 TL ile 60.000 TL seviyesine ulaşmaktadır.

Buna ek olarak, yabancı dil tazminatı, vardiya farkı, yemek ve ulaşım desteği gibi ek ödemelerle birlikte toplam maaş bazı firmalarda 65.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.