Araba alacaklar dikkat! Otomobil devinden dev kampanya: O modellerde yüzde 50 vergi avantajı

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Otomotiv devi Audi, elektrikli araç pazarındaki değişimleri göz önünde bulundurarak yeni bir strateji belirledi.

Tamamen elektrikli modellere olan talebin yavaşlaması, markayı plug-in hibrit (PHEV) teknolojisine daha fazla yatırım yapmaya yönlendirdi. Audi, 2025 yılı sonuna kadar tam 10 yeni plug-in hibrit modeli piyasaya süreceğini duyurdu!

Şirketin bu alandaki ilk hamlesi A3 ve A5 modelleri olacak. Audi CEO’su Gernot Döllner, yeni modellerin Premium Platform Combustion (PPC) mimarisi üzerine inşa edileceğini belirterek, hibrit teknolojisinin gelecekte markanın ana odak noktalarından biri olacağını vurguladı.

2026 YILINA KADAR 20 MODEL TANITILACAK

Otomotiv devi, yeni nesil plug-in hibrit (PHEV) modelleriyle elektrikli menzil rekoruna hazırlanıyor! Gelişmiş batarya teknolojisi sayesinde, A3 Sportback PHEV tam 140 kilometre boyunca sadece elektrik gücüyle yol alabilecek.

Daha büyük ve ağır modeller olan A5 ve Q5 ise 100 kilometrelik sıfır emisyon menzili sunarak hibrit araçlarda yeni bir dönem başlatacak.

2024 yılı içinde 70.000’den fazla hibrit satışı gerçekleştiren Audi, yeni modelleriyle bu rakamı katlamayı planlıyor. Şirketin uzun vadeli hedefi ise 2026 yılı sonuna kadar tam 20 yeni model piyasaya sürerek hibrit ve elektrikli otomobil pazarında liderliği ele geçirmek.

YÜZDE 50 VERGİ İNDİRİMİ!

Audi A3 PHEV, batarya kapasitesine bağlı olarak Türkiye’de yüzde 80 yerine yüzde 60 veya yüzde 30 ÖTV dilimine girebileceği düşünülüyor.

Türkiye’ye girmesi durumunda bu modelin yüzde 20 ila yüzde 50 arasında vergi avantajına sahip olabileceği anlamına geliyor.