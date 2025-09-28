Arabalarda bulunan "İç sirkülasyon düğmesi" ne işe yarıyor? İşte cevabı...

Araç sahiplerinin sıkça karşılaştığı iç sirkülasyon düğmesi, çoğu zaman doğru şekilde kullanılmıyor. Peki, bu düğme gerçekten ne işe yarıyor?

İç sirkülasyon düğmesi, aracın klima veya ısıtma sistemi üzerinden dışarıdan hava almayı durdurup, içerdeki havayı tekrar dolaşıma sokar.

Böylece hem yolcuların konforu artar hem de araç içerisindeki sıcak veya soğuk havanın daha hızlı dengelenmesi sağlanır.

Özellikle yoğun trafik veya kötü hava koşullarında bu düğmenin aktif edilmesi, dışarıdaki kirli hava, toz veya egzoz dumanından korunmanıza yardımcı olur.

Ancak uzun süre iç sirkülasyonu açık bırakmak, araç içerisindeki havanın tazeliğini azaltabilir ve camların buğulanmasına neden olabilir. Bu yüzden düğmenin kullanımı sırasında dengeyi sağlamak önemlidir.

Özetle, iç sirkülasyon düğmesi, aracın havasını kontrol etmek ve yolculuk konforunu artırmak için tasarlanmış pratik bir özelliktir. Doğru kullanıldığında hem sağlığınızı hem de sürüş deneyiminizi iyileştirir.