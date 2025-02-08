Arabanın camına limon sürün, o sorunu ortadan kaldırın

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Sonbahar ve kış aylarında sıkça yaşanan yağışlı havalar, cam yüzeylerde bıraktığı lekelerle oldukça can sıkıcı olabiliyor

Ancak sosyal medyada paylaşılan yeni bir temizlik tüyosu, araba camlarında meydana gelen lekelenmeleri tarihe karıştırıyor.

Araç sahiplerinin araba camlarında meydana gelen lekeleri gidermek için kullandığı pahalı temizleyiciler artık cep yakmayacak.

Su lekelerini kolayca temizlemeyi sağlayan pratik bir yöntem ile bakın araba camlarınız nasıl lekelerinden arınarak pırıl pırıl oluyor.

BİR PARÇA LİMON YETİYOR

Hemen her evde mutlaka bulunan gıdalar arasında yer alan limon meğer cam yüzeyinde oluşan su lekelerinin giderilemesinde de olukça etkili oluyormuş.

Limonun asidik yapısı, cam yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturarak su damlalarının yapışmasını engeller. Bu sayede yağmur suları cam üzerinde iz bırakmadan akıp gider. Ayrıca, limonun temizleyici özelliği sayesinde camlar daha parlak bir görünüme kavuşur.

Sizde araba camlarınızda oluşan su lekelerinden şikayetçiyseniz yarım limonu cam yüzeyine güzelce sürün ve ardından durulayın camlar nasıl pırıl pırıl oluyor izleyin.