Arabaya yarım bardak dökün, asla buz tutmayacak...

Yağmur Uçar

Aracınızın içi genellikle dışarıdaki havaya göre daha sıcak olabilir. Bu sıcak hava, camın dış yüzeyine temas ettiğinde hızla soğur.

Eğer hava sıcaklığı düşükse, camın yüzeyindeki su buharı donarak buz kristalleri oluşturur.

Soğuk ve yağışlı havalarda araç camlarının buzlanmasını engellemek için basit bir yöntem mevcut

Hem de herkesin evinde var olan bir malzeme ile...

YARIM BARDAK SİRKE

Yarım bardak sirke ve suyu karıştırın ve sprey bir şişeye dökün. Camlarınıza sıkın ve kurulayın. Böylelikle buzlanmasını bir nebze engellemiş olacaksınız.