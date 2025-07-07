Arabayı bu ağaçların altına park etmeyin! İkinci elde değer bile düşürüyor…

Yaz sıcaklıklarında araç park ederken herkes gölge noktaları tercih eder. Dallarıyla gölgelik yapan büyük ağaçların altı ise adeta biçilmiş kaftandır.

Ancak bu ağaçların türleri meğer aracınız için oldukça önemli detaylar arasında yer alıyormuş. Uzmanlar, bu gölgelik alanların aracın değerini düşürebilecek kalıcı zararlara da yol açabileceğini vurguluyor.

O ağaç türleri salgıladıkları reçine ve döktükleri yapışkan polenleriyle araç boyasında geri dönüşü olmayan lekelere neden olabiliyormuş.

İŞTE GÖLGESİNE PARK ETMEMENİZ GEREKEN O AĞAÇLAR

Otomobil bakım uzmanları, çam, akasya, ıhlamur ve kavak gibi reçineli veya yoğun polen bırakan ağaçların altında uzun süre park edilen araçlar, zamanla boyada matlaşma, yanık izleri ve kalıcı lekelerle karşı karşıya kalınabileceğinin altını çiziyor.

Bu ağaçlardan dökülen doğal maddelerin boyayla etkileşime girmesi, aracın kaporta yüzeyine yapışarak cilayı aşındırıyor, boyaya zarar veriyor.

Bu durumda ilerleyen dönemde, özellikle ikinci el satışta araç değerinin düşmesine neden olduğundan dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.