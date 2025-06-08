Araç sahipleri bayram edecek! A101'e otomobil ürünleri geliyor: 12 Haziran Aktüel Katalog

Haber Merkezi

A101 marketleri, 12 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu.

Bu haftanın broşüründe hem spor tutkunlarını hem de evine pratik çözümler arayanları sevindirecek pek çok ürün yer alıyor.

En çok dikkat çeken ürünlerin başında 1.299 TL fiyatıyla sirkülasyonlu vantilatör geliyor.

Aracı olanlar için ise özel ürünler bulunuyor. 499 TL’ye oto güneşlik brandası, 1.149 TL’ye araç içi kayıt kamerası A101’de müşterileri bekliyor.

Evde düzen ve hijyen arayanlar içinse koltuk ve halı yıkama makinesi, kristal peçetelik ve tabak düzenleyici gibi ürünler ilgi çekiyor.

Çocukları da unutmayan A101, oyuncak arabalı halı gibi eğlenceli ürünlerle minikleri sevindirmeyi hedefliyor.

İşte A101 12 Haziran indirimli ürünler: