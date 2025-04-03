Araç sahipleri dikkat: O araçlara ek vergi geliyor!

Haber Merkezi

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ek yükümlülükler geliyor. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla alınan yeni önlemler kapsamında dizel araç sahipleri için ek vergi geliyor.

Elektrikli otomobil kullanımında yaşanan artış, geleneksel içten yanmalı otomobillere yönelik ek düzenlemelere neden oldu.

İklim değişikliğini koruma amacıyla imzalanan Paris Anlaşması'na taraf ülkeler, otomobillerin oluşturduğu çevre kirliliğini engellemek maksadıyla yeni uygulamalara hazırlanırken, AB tarafından atılan adım dikkat çekti.

EK VERGİ ALINACAK!

Bu yıl yürürlüğe alınacak uygulama ile dizel araç sahiplerinden ek bir çevre vergisi alınması planlanıyor.

Söz konusu uygulama ile birlikte 2035 yılında içten yanmalı otomobillerin trafiğe çıkışının tamamen yasaklanması planlanırken, bu sürece kadar potansiyel çevre kirliliklerini azaltmak amacıyla kısıtlayıcı adımlar atılacak.

İlk aşamada AB ülkelerinde geçerli olacak şekilde motorin tipi yakıt kullanan araçların yükümlülüklerinin artırılması hedefleniyor.

Tasarı kapsamında yapılan araştırmalar, motorinin benzinden daha fazla atık bıraktığı ve çevreye zararlı olduğunu ortaya çıkarırken, bu yolla sürücüler ilk aşamada elektrikli ve benzinli otomobil kullanımına yönlendirilecek.