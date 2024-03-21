Araç sahipleri dikkat! Park yasağı cezasıyla ilgili flaş gelişme...

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Fahri trafik müfettişleri, son dönemde kestikleri trafik cezalarıyla sık sık gündeme geliyordu.
Fahri trafik müfettişlerinin kestiği cezalar vatandaşların büyük tepkisini çekerken konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), fahri trafik müfettişleriyle ilgili yeni bir karar aldı.
Alınan bu yeni karara göre, fahri müfettişlerin park cezası verme yetkisi kaldırıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aldığı yeni kararla birlikte, fahri trafik müfettişlerinin, özellikle park ihlalleri konusunda ceza kesme yetkisi kaldırıldı.
Ayrıca, usulsüz ceza kesen fahri müfettişler hakkında soruşturmalar başlatıldı.