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Araç sahipleri dikkat! Park yasağı cezasıyla ilgili flaş gelişme...

Araç sahipleri dikkat! Park yasağı cezasıyla ilgili flaş gelişme... Fahri trafik müfettişleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, fahri trafik müfettişlerinin yetkilerinde düzenlemeye gitti. İşte alınan yeni karar...