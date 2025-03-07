Araç sahipleri dikkat! Vergi muafiyeti geldi: O otomobiller muafiyet kapsamına alındı

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye ithal edilen otomobillerle ilgili önemli bir karar aldı. ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında, Kanada ve Meksika'dan gelen araçlar bir ay boyunca yüzde 25 gümrük vergisinden muaf tutulacak!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump’ın General Motors, Ford ve Stellantis gibi dev otomotiv şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiğini ve sektörün taleplerini değerlendirdiğini açıkladı.

Muafiyetin, yalnızca 2020’de yürürlüğe giren ticaret anlaşmasının şartlarına uyan otomobiller için geçerli olacağı belirtildi.

2 NİSAN’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata uygulanan yüzde 25 gümrük vergisini geçici olarak askıya aldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın bu kararı, USMCA kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin ekonomik dezavantaj yaşamaması için aldığını açıkladı.

Leavitt, karşılıklı tarifelerin 2 Nisan’da yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, muafiyetin yalnızca 30 gün süreceğini belirtti. Trump yönetimi, Kanada ve Meksika'nın sınır güvenlik önlemlerini artırmaları karşılığında bu tarifeleri geçici olarak durdurma kararı aldı.

Hatırlanacağı üzere Trump, 1 Şubat’ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin’den gelen ürünlere ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Yeni muafiyet kararı, ABD’nin ticaret politikalarında esneklik sağlarken, sınır güvenliği konusundaki pazarlıkların da bir parçası olarak değerlendiriliyor.