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Araç sahipleri dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek?

Araç sahipleri dikkat! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek? Kış aylarında güvenli trafik amacıyla uygulamaya sokulan zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek? İşte kış lastiği uygulamasının biteceği o tarih..