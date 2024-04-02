Araç sahiplerine müjde: İptal kararı çıktı, artık böyle olacak Türkiye’de araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşanıyor. Milyonların beklediği karar sonunda duyuruldu. Artık böyle olacak.

ensonhaber.com

Adana 4. Tüketici Mahkemesi'nin başvurusu üzerine yapılan önemli bir inceleme sonucunda, araç satışı sonrası eski sahibinin sigortasının 15 gün devam etmesi uygulamasının Anayasa'ya aykırı olduğu tespit edildi.

Bu tespitin ardından Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan kapsamlı bir inceleme sonucunda, zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasının araç satışının ardından devam etmesinin sona erdiği belirtildi.

Bu kararın Resmi Gazete'de yayınlanarak resmiyet kazanmasıyla birlikte, otomobil sahipleri için önemli bir dönemeç yaşanmış oldu.

Artık, araç satışının ardından eski sahibinin sigortasının devam etmesi zorunluluğu sona eriyor.

Tarih belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararla birlikte, trafik sigortası düzenlemelerinde önemli bir değişiklik kapıda.

Kararın yürürlüğe gireceği tarih, 9 ay sonrası olarak belirlendi.

Araç devri sonrası zorunlu mali sorumluluk sigortası uygulamasının sona ereceği bu karar, trafik sigortası alanında yeni bir yol haritasının çizilmesine neden olabilir. Bu durum, hem araç sahipleri hem de sigorta sektörü için önemli bir değişimi beraberinde getirecek.