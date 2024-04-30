MKK ne demek? MKK sicil numarası nedir? MKK sicil şifresi nasıl öğrenilir? Son dönemlerde giderek artan yatırım işlemleri ile karşımıza çıkan MKK ne olduğu sıkça araştırılan konular arasında geliyor. Peki MKK nedir, MKK sicil no nedir? MKK sicil numarası nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

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Gelişen ve gün geçtikçe değişen teknolojiyle birlikte artık birçok işlem dijital ortamlarda yapılabilir hale geldi. Dijitalliğe evrimleşen bu işlemler arasında devlete ait ve bağlı olan kurumlarda dahil olmuştur.

Hal böyle ilerlerken yeni birçok terimde hayatımıza dahil olmaya başlamıştır. Özellikle yatırım işlemlerinin dijitalleşmesiyle farklı terimler gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlamıştır.

Bu terimler arasında olan MKK da anlamı en çok araştırılan kısaltmalar arasında gelir. Peki bu MKK nedir? İşte detaylar…

MKK nedir?

Anlamı son dönemlerde en sık araştırılan kısaltmaların başında gelen MKK’nin açılımı Merkezi Kayıt Kuruluşu’dur. Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi, Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi işletmecisi olarak faaliyet iznine sahiptir ve bu iznin kararı 2015 yılında yayınlanan Resmî Gazete ile de ilan edilmiştir.

Sermaye piyasasına ait araçların kaydileştirmesi MKK görev tanımı dahilindedir. Kaydileştirme, sermaye piyasası araçlarının fiziksel olarak basılmadan önce aynı niteliği ve aynı hakları taşıyacak biçimde elektronik ortamda kayıtlı bir biçimde izlenmesi anlamına gelir.

MKK sicil no nedir?

Her yatırımcı için ayrı bir sicil numarası oluşturulur. Yatırımcıların farklı kurumlarda yer alan hesaplarına dair bilgiler, verilen bu sicil numarası sayesinde bir araya getirilir ve böylece yatırımcının portföyüne dair hizmetler sunulur. Belirtilen hizmetlerden yararlanabilme amacında olan yatırımcılar öncelikli olarak sicil şifre bilgilerine ulaşmalıdır.

MKK bünyesinde sicil numarası oluşturulan yatırımcılara ayrıntılı bilgiler elektronik postayla, kısa mesaj yoluyla ulaştırılır. Aynı şekilde yatırımcılar çağrı merkezini arayarak bilgi de alabilirler. Sadece şifreyi öğrenmek için değil çeşitli kayıp durumlarında da 444 0 655 numaralı MKK İletişim Merkezi aranarak bilgi alınabilir.

MKK üyelik iptali nasıl yapılır?

Yönetmelik Değişikliği'ne göre, pay senedi dışındaki sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesinin sonlanması sonrasında üyelik iptali için üyenin yazılı olarak MKK'ya başvurması gerekmektedir.