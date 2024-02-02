Aracınızdaki o parçayı değiştirmeyi sakın unutmayın! Meğer tam bir hastalık yuvasıymış… Milyonlarca araç sahibinin ilgilendirecek olan çarpıcı bir bilgilendirme geldi. Araçlarda bulunan o parça tam bir bakteri yuvası olduğundan hastalıklara davetiye çıkartıyormuş…

ensonhaber.com

Araçlarda belki de değiştirmenin kimsenin aklına gelmeyeceği öyle bir parça varmış ki ne kadar bakteri varsa topluyormuş.

Araçta bulunan o parça soğudukça bakteri üretiyor birde yetmezmiş gibi ısınmak için klimayı açmaya yeltendiğimizde biriktirdiği bakterileri ortama saçtığından hastalıklara bilet çıkartıyormuş.

Eskişehir’de bir oto klima ustası o parça hakkında önemli uyarılarda bulundu. Usta, kışın hastalıklardan korunmak adına araç klimalarının da düzenli olarak bakım ve kontrollerinin yaptırılması gerektiğini söyledi.

Düzenli bakım yaptırılmadığında bakteri üretimini arttıran klimalar usta, “Klima soğuduğu zaman meydana gelen nem bakteri oluşturuyor. Hastalıklardan kurtulmamız için polen filtresinin her yıl değiştirilmesi şart” dedi.

Bakteri yuvasına dönüşüyor…

Oto klima ustası soğuma sırasında nem oluşmasına neden olan klima peteğinin bakteri oluşturduğunu aktardı. Klima ustası araçlarda klima temizliği konusunda uyarılarda bulunurken, “Buğu giderici olarak klimaların aktif olması gerekir. Tabii bu noktada sürücülerimize araçlarındaki kalorifer peteklerinin temizlenmesi gerektiğini hatırlatalım.”

Hastalıksız bir kış...

Antifriz dereceleri mutlaka kontrol ettirilmeli. Antifriz derecelerini eksi 25-30 derece arasında sabit tutarlarsa ve ilavelerini yaptırırlarsa konforlu bir kış geçirmiş olacaklar. Kalorifer hava yönlendirilmesini her tarafa aldığınızda klima çoğu araçta otomatik olarak aktif oluyor. Klima peteği soğuduğu zaman orada bir nem oluşur. Klimayı açık kullanırken varacağınız yere 5 dakika ya da 10 dakika kaldığında kapatın ki petek kurusun.

Böylelikle ıslak ve nemli ortamda oluşacak bakteri oluşumunu engelleriz. Eğer ki araçta bakteri oluşmuşsa içerisine yaklaşık 1 saat ozon gazı basarak revize virüslerin ölmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

O parçanın her yıl değişmesi gerekiyor…

Sağlık açsından araçlardaki klima ve petek temizliğine vurgu yapan klima ustası polen filtresinin her yıl düzenli olarak değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özelliklede astım hastalığına dikkat çekerek “Astım gibi hastalığı olan sürücülerimiz bu konuya özellikle dikkat etmelidir. Korona benzeri grip gibi hastalıkların salgınından kurtulabilmemiz için polen yani araç içi kabin filtresinin mutlaka her yıl değiştirilmesi gerekiyor.

Gerekli temizliklerin dezenfektanlarla ve ozon makinalarıyla yapılmasını önemle rica ediyoruz. Şu anda araçlarda karşılaştığımız en büyük sorunlardan bir tanesi klima gazının bitmesi. Bunun yılda 1 sefer kontrolü şart. Klima gaz dolumu şu anda 600 TL civarında.

Polen filtresini 150 liraya değişiyor. Petek temizliği de antifriz değişimi ile birlikte bin TL tutuyor. Bu sağlığınız ve konforunuz için çok düşük maliyetler. Bunları kesinlikle göz ardı etmeyelim, yaptıralım. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güvenli yolculuklar diliyorum” sözlerine yer verdi.