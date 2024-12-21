Aralık ayında ne ekilir? İşte, Aralık ayında ekilen bitkiler...

Hüseyin Topuz

Aralık ayında bahçecilik, özellikle iklimin soğuk olduğu bölgelerde, biraz daha zorlayıcı olabilir.

Ancak, doğru bitkiler seçilerek ve uygun yöntemler kullanılarak, bu dönemde de verimli bir şekilde ekim yapmak mümkündür.

Kış mevsiminin en soğuk aylarından biri olan Aralık, toprak sıcaklıklarının düşük olduğu bir dönemdir.

Bu nedenle, dayanıklı sebzeler ve soğuk hava koşullarına uyum sağlayabilen bitkiler tercih edilmelidir.

Marul, ıspanak, lahana, brokoli gibi kış sebzeleri, Aralık ayında ekim için ideal seçenekler arasında yer alır.

Aralık ayında ekim yapmak genellikle kışlık sebzeler ve bitkilerle sınırlıdır. Bu ayda ekilebilecek bazı bitkiler şunlardır...

Sarımsak

Sarımsak, soğuk hava koşullarına dayanıklı olduğu için Aralık ayında ekilebilir.

Soğan

Soğan da kış aylarında ekilebilecek bitkilerden biridir.

Ispanak

Ispanak soğuğa dayanıklıdır ve kış aylarında iyi büyür.

Karnabahar

Karnabahar, soğuk hava koşullarında büyüyebilen bir başka sebzedir.

Lahana

Lahana da kış aylarında ekilebilir ve soğuğa dayanıklıdır.

Brokoli

Brokoli, kış aylarında ekilebilen ve soğuk havalarda iyi gelişen bir bitkidir.

Maydanoz

Maydanoz da kışın ekilebilecek bitkiler arasındadır.

Roka

Roka, soğuk havaya dayanıklı bir bitkidir ve kış aylarında ekilebilir. Aralık ayında ayrıca, iklim ve toprak koşullarına bağlı olarak farklı bitkiler de ekilebilir.