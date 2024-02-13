Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde kadroda! Leipzig - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Alman ekibi RB Leipzig ile karşılaşacak.
Futbolseverler Leipzig ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelenin detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Son haftalarda forma şansı bulmaya başlayan milli futbolcumuz Arda Güler'in bu maçta süre alması bekleniyor.
18 yaşındaki Arda Güler takımının La Liga'da oynadığı Girona maçının son dakikalarında oyuna girerek takımına penaltı kazandırmıştı.
Yeteneğiyle herkesin beğenisini toplayan Arda Güler bugün oynanacak Leipzig maçında forma giyerse Real Madrid ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış olacak.
Futbolseverler zorlu maçın detayları hakkında merak ettiklerini öğrenmek istiyor.
Peki, RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman?
Leipzig ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı 13 Şubat Salı (bugün) günü saat 23:00'te oynanacak.
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında naklen yayınlanacak.