Arda Güler yok! Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya La Liga’da ilk hafta başlıyor. Real Madrid, ligin ilk haftasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı. İşte Athletic Bilbao - Real Madrid maçına ilişkin detaylar…

İspanya La Liga 12 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla başlıyor. Ligin devlerinden Real Madrid, ilk haftasında Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak. Konu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öte yandan Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’in bu maçta yer alıp almayacağı merak konusu. Genç oyuncuya menisküs sakatlığı sonrası ameliyat kararı verildi. Bir buçuk ay boyunca sahalardan uzak olacak. Athletic Bilbao - Real Madrid maçına kısa bir zaman kala arama motorlarında detaylar araştırılmaya başladı. Peki Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Real Madrid maçı 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü saat 22:30’da başlayacak. Maç, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Real Madrid muhtemel 11’i Lunin; Carvajal, Rudiger, Militao, Alaba; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Rodrygo.