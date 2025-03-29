Arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte arefe günü namazı kılınışı

Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan bir gün önce idrak edilen bu kutsal gün, dua ve ibadetlerle değerlendirilmesi gereken vakitlerden biridir.
Arefe günü, son oruç günüdür ve bu gün yapılan ibadetlerin Allah katında büyük sevap getirdiğine inanılır.
İslam alimleri, Arefe gününün oruç, namaz ve dua ile geçirilmesini tavsiye etmektedir.
Bu gün, aynı zamanda manevi arınma ve Allah’a yakınlaşma vesilesi olarak kabul edilir.
Peki, Arefe günü namazı nasıl kılınır? Hangi dualar okunur ve fazileti nedir?
AREFE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?
Arefe günü, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olup, bu özel günde kılınacak namazlar büyük sevaplara vesile olur.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Arefe günü için özel bir farz namazı bulunmadığını belirterek, bu günde kılınabilecek nafile ve kaza namazlarının faziletli olduğunu ifade etmektedir.
İşte Arefe günü kılınabilecek bazı namazlar:
- Tesbih Namazı Tesbih namazı, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sahabelerine öğrettiği ve büyük sevaplar vaat ettiği nafile namazlardan biridir. Dört rekât olarak kılınan bu namaz, Arefe günü gibi mübarek günlerde eda edilmesi tavsiye edilen ibadetlerdendir.
- Namazın kılınışında her rekâtta Fatiha Suresi'nden sonra 10 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" tesbihi okunur. Rükûda, secdede ve oturuşlarda da bu tesbihler tekrarlanır. Toplamda 300 tesbih çekilmiş olur.
- Kaza Namazı Arefe günü, geçmişte kılınmamış farz namazların telafisi için önemli bir fırsattır. Kaza namazı kılmak, geçmiş namaz borçlarını azaltmak açısından büyük bir önem taşır. Bu vesileyle, müminler geçmişteki namazlarını telafi edebilir ve manevi olarak huzura kavuşabilirler.
- Dua ve Tövbe Namazı Arefe günü, tövbe ve istiğfar için en kıymetli günlerden biridir. İki rekât halinde kılınabilen tövbe namazı, Allah’a yönelerek af dilemek için önemli bir vesiledir. Bu namaz, gönüllerdeki kirleri temizleyip, kalpleri arındırmak için ideal bir ibadet olarak kabul edilir.