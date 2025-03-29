Arefe günü namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte arefe günü namazı kılınışı

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Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan bir gün önce idrak edilen bu kutsal gün, dua ve ibadetlerle değerlendirilmesi gereken vakitlerden biridir.

Arefe günü, son oruç günüdür ve bu gün yapılan ibadetlerin Allah katında büyük sevap getirdiğine inanılır.

İslam alimleri, Arefe gününün oruç, namaz ve dua ile geçirilmesini tavsiye etmektedir.

Bu gün, aynı zamanda manevi arınma ve Allah’a yakınlaşma vesilesi olarak kabul edilir.

Peki, Arefe günü namazı nasıl kılınır? Hangi dualar okunur ve fazileti nedir?

AREFE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Arefe günü, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olup, bu özel günde kılınacak namazlar büyük sevaplara vesile olur.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Arefe günü için özel bir farz namazı bulunmadığını belirterek, bu günde kılınabilecek nafile ve kaza namazlarının faziletli olduğunu ifade etmektedir.

İşte Arefe günü kılınabilecek bazı namazlar: