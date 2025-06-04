Arife günü oruç tutmanın sevabı! Geçmiş ve gelecek 1 yılı kapsıyor...

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Kurban Bayramı arifesinde "oruç" konusu da gündeme geldi.

Arife günü oruç tutmanın fazileti, Müslümanların dikkatini çekti.

Kurban arifesini oruçlu geçirmek, Peygamber Efendimiz (sav) tarafından da müjdelenmiştir.

Ancak bu oruç, yalnızca hacda olmayan Müminler içindir.

İşte sevabı...

Kurban Bayramı arifesi, yani Zilhicce ayının 9. günü, İslam’da "Arefe Günü" olarak bilinir. Bu özel günde oruç tutmak çok faziletli kabul edilmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu gün oruç tutan kişinin, geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarının affedileceğini müjdelemiştir.

“Arefe günü tutulan oruç, geçmiş yılın ve gelecek yılın günahlarına kefarettir.” (Müslim, Sıyâm, 196)