Arife ne zaman, hangi gün? Ramazan arifesi tarihi 2024

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On bir ayın sultanı Ramazan'ın son günlerine yaklaşırken Ramazan Bayramı için hazırlıklar hız kazandı.
Ramazan Bayramı'nın hemen öncesinde olan Arife Günü tarihi, Diyanet 2024 takviminde yer alıyor.
Arife (Arapça: يوم عرفة) ya da ön gün, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün olarak bilinir.
Peki, arife günü ne zaman? İşte, 2024 Ramazan Bayramı arife günü tarihi...
Arife ne zaman 2024?
Arife, Ramazan'ın son günüdür. Müslümanlar arife gününü de oruçlu geçirir ve bayrama kavuşur.
2024 Ramazan Bayramı tatili 9 Nisan Salı Arife günü ile başlıyor.