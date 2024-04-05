Haberler



Bilgi



Arife ne zaman, hangi gün? Ramazan arifesi tarihi 2024

Arife ne zaman, hangi gün? Ramazan arifesi tarihi 2024 Ramazan ayını uğurlamaya hazırlanan İslam dünyası, arife gününün ardından bayrama kavuşacak. Peki, arife günü ne zaman? Ramazan arifesi hangi güne denk gelecek? İşte arife tarihi 2024!