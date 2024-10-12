Arka Sokaklar’daki Narin Güran detayı şaşırttı! Rıza Baba’nın açıklaması taktir topladı...

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Türk televizyonlarının uzun solukları dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar 19 sezonluk yayın hayatı boyunca gündemde yer alan olaylar hakkında yaptığı göndermeler ile taktir topluyordu.

Uzun yıllardır devam etmesine rağmen reytinglerde gösterdiği başarı ile ilgileri üzerinden eksik etmeyen dizide son zamanların en çok ses getiren olayları arasında yer alan Narin Güran’a yer verildi.

Dizi başladığından bu yana Rıza Baba karakteriyle dikkat çeken Zafer Ergin’in dizide Narin Güran ile ilgili yaptığı açıklama taktir topladı.

“LEYLA GİBİ NARİN GİBİ GÜLİSTAN GİBİ...”

Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında Narin Güran detayı ile sosyal medyaya damga vurdu.

Dizide Rıza babanın yaptığı açıklama damga vurdu. Rıza baba, "Bu sessizlik kimseyi kurtarmayacak. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Biz maalesef koruyamadık. Memleketin kim bilir hangi köşesinde yine sesler yükselecek. Feryatlar, ağıtlar sonrası yine bir avuç toprak. En sonunda da unutacağız. Leyla gibi Narin gibi Gülistan gibi..." ifadeleri taktir toplamayı başardı.