Askerlik yol ücreti 2025: Askerlik yol parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödenecek tutar...

Ağustos ayı askerlik celp ve sevk tarihleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

Binlerce asker adayı için özler şimdi yol parası ve harçlık ödemelerinde.

"2025 askerlik yol parası ne kadar, ne zaman ödenecek?" sorusu, sevk belgelerini alan yükümlüler tarafından araştırılıyor.

Bakanlık, yol ücretinin mesafe esas alınarak hesaplandığını ve ödemelerin kısa süre içinde PTT aracılığıyla yapılacağını açıkladı.

Peki; askerlik yol ücreti ne kadar, kaç TL? Askerlik yol parası yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte bilgiler...

ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATAR

Sevk evrakını teslim alan yükümlülerin yol masrafları, üç iş günü içinde PTT sistemine aktarılıyor.

Bu süre sonunda, kimlik belgesiyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek “ASAL ödemesi” ibaresiyle ödemeyi almak mümkün.

Yol parası ve harçlıklar sadece PTT şubeleri üzerinden ve şahsen teslim alınıyor.

ASKERLİK YOL PARASI NE KADAR 2025

Yol harçlığı tutarı, yükümlünün ikamet adresi ile sevk edildiği askeri birlik arasındaki kara yolu mesafesine göre hesaplanıyor. Bu hesaplamada Karayolları Genel Müdürlüğü’nün mesafe cetvelleri esas alınıyor ve belirli katsayılar uygulanıyor.

İşte hesaplama örneği:

400 km’ye kadar mesafelerde: Mesafe x 1,6 katsayısı

400 – 799 km arası mesafelerde: Mesafe x 1,4 katsayısı

800 – 1200 km arası mesafelerde: Mesafe x 1,2 katsayısı

1201 km ve üzeri için: Mesafe x Memur maaş katsayısı uygulanıyor

Yol ücreti formülü şu şekilde:

Yol Masrafı = (KM x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı) + İaşe Bedeli