Asma kilitlerin altındaki bu küçük delik bakın ne işe yarıyormuş… Asma kilitler birçok yerde güvenlik önlemi amacıyla kullanılan araçlardandır. Sık olarak dolaplarda, çekmecelerde ve kapılarda rastladığımız bu kilitlerin altında anahtar yuvasının hemen yanında küçük bir delir bulunur. Peki ya bu delik ne işe yarar? İşte, cevabı…

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Asma kilitler, zaman zaman kapı kilitlerini güçlendirmek için, yurt odasında kişisel eşyalarımızın güvenliğini korumak için ya da herhangi bir yerde önemli eşyalarımızın güvenliğini sağlamak için dolap ya da çekmecelere takılan gereçlerdir.

Güvenlik sağlamak için bu denli kullanılan bu kilitlerde ise bir detay var ki belki de şu zamana kadar çoğu kişinin dikkatini çekmeyi başaramamıştır.

Bu kilitlerin özellikle kaliteli olanlarında küçük bir delik daha bulunur. Başlangıçta tasarım amacıyla yerleştirildiği düşünülen bu delikler, aslında bambaşka bir kullanım amacına hizmet ediyor...

İşte o küçük deliklerin yapılış amacı…

Asma kilitler, her ne kadar iç mekanlarda da kullanılıyor olsa da, temel olarak dış mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu nedenle üreticiler, yağmur suyunu tahliye edebilmek amacıyla ve kar yağdığında, kilitleme mekanizmasının düşük sıcaklıklarda donmasını engellemek amacıyla bu kilitlerin içine küçük bir delik açmışlardır

Ayrıca bu tasarım, kilit kepçesini kaldıran yayın paslanmasını engelleyici özellikte taşır. Anahtarı çevirmenin çok zor olduğu ya da kelepçenin yalnızca kuvvetle açıldığı bazı durumlarda yağlanma işlemini kolaylaştıran bu delikler, temel olarak bir asma kilidin ömrünü arttırmada da doğrudan etkilidir.