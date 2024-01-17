Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay valizi: Bakın neler götürüyor... Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı, saatler sonra gökyüzünde olacak. Gezeravcı'nın yanında neler götüreceği ise belli oldu. Bavulunu hazırlayan astronot, bakın neler koydu.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın gece yarısından sonra başlayacak uzay yolculuğu, yurdun dört bir yanında heyecanla bekleniyor.

Gezeravcı, Ax-3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Silifkeli bir Yörük aileden gelen Alper Gezeravcı, eğitimini ve hazırlıklarını tamamladı.

Aylardır yolculuğa hazırlanan milli astronot, yanında götüreceği eşyaları da açıkladı.

Bakın, valizinde neler var...

İşte uzay valizi

Alper Gezeravcı'nın bavulunda başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı olacak.