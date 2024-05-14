Astronot Yuri Gararin tarafından uzayda yenilen ilk yiyecek bakın neymiş…. Uzay yolculukları her ne kadar günümüzdeki imkanlar ile birlikte daha rahat gerçekleştiriliyor olsa da ilk uzay yolculuğu bu kadar rahat değildi. İnsanlığın yörüngeye yaptığı ilk yolculukta yenilen ilk yemekte merak edilen detaylar arasında yer alır. Bakın uzayda yenilen ilk yemek neymiş…

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İnsanlık tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek olan uzay yolcuğunun nasıl olacağı ve astronotun uzayda yemek yiyip yiyemeyeceği bilim insanları tarafından da endişe yaratan bir konuydu.

1961 yılında gerçekleşen ve Dünya’nın turunu tamı tamına 108 dakikada tamamlayan ilk astronot Yugi Gagarin olmuştu. Gagarin, gerçekleştirdiği bu 108 dakikalık yolcuğunda herhangi bir şey yemeden tamamlaması olasıydı ancak aksi bir durum gelişse ve yolculuğu daha uzun sürseydi bir şeyler yemesi gerekecekti.

Bu ihtimalleri düşünen bilim insanları tarafından, uzayda yemek yemenin Yuri Gagarin’i nasıl etkileyeceğini test etmek amacıyla bir seçim yaptı.

İlk yiyecek bakın neydi…

Söz konusu olumsuz ihtimaller düşünüldüğünden Yuri Gagarin’in Vostok 1 adlı uzay kapsülü, 13 günlük erzakla donatılmıştı. Her ne kadar yörüngeden çıkma ihtimali ve Dünya’ya dönme ihtimalini bekleme ihtimali düşünülse de aynı zamanda uzayda yemek yemenin de test edilmesi için çok iyi bir fırsattı.

Gagarin için bu yolculukta depolanan tüm besinler macun olarak tüplere yerleştirilmişti. Macun hâline getirilmiş dana eti ve ciğer püresi, yolculuk esnasında Yuri Gagarin’in tükettiği ilk yiyecekler oldu. Ana yemek yerine geçen bu iki tüpten sonra da tatlı niyetine bir tüp, çikolata sosu tüketti.