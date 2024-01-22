Astronotumuz götürdü, uzayda incelenecek! İşte o bitki Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirileceği "Extremophyte" adlı deneyde, Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen Schrenkiella Parvula bitkisinin uzay ortamında tuz ve diğer stres etkenlerine verdiği tepkiler araştırılacak.

ensonhaber.com

Uzay'a dair bilinmeyenler her geçen gün azalırken, "uzayda bitki yetişir mi" sorusu da inceleniyor.

Yakın zamanlarda ISS’de incelenen konulardan biri, bitkilerin ağırlıksız ortamlarda nasıl büyüdüğü olmuştu.

Uzay istasyonunda büyütülen 1000’den fazla bitki kasım ayının başında Dünya’ya getirildi.

Şimdi ise sıra Türk astronot Alper Gezeravcı'da...

Uzaya adım atan ilk Türk olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

Gezeravcı'nın 14 gün boyunca gerçekleştireceği deneyler arasında Tuz Gölü'nde yetişen Schrenkiella Parvula adlı tuzlu koşullara dayanıklı bitki yer aldı.

Schrenkiella Parvula nedir

Tuz Gölü bitkisi, stres altındayken hızla gelişerek diğer bitkilerden farklı bir büyüme tepkisi gösteriyor.

Deneyin amacı, bitkinin uzayda yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği toleransı inceleyerek, gelecekteki uzay görevlerinde kullanılabilirliğini değerlendirmek.

Schrenkiella parvula, son derece tuzlu koşullarda büyüyebilen hatta gelişebilen bir bitkidir. Lahana, şalgam ve brokoli ile aynı familyadandır.

2022 yılında Dinneny Lab'da yer alan bir makaleye göre, araştırmacılar bitkinin bu koşullara nasıl adapte olabildiğini anlayarak, benzer şekilde diğer bitkileri stresli ortamlara dayanacak şekilde geliştirmenin yollarını bulmaya çalışıyor.

Araştırmalara göre, Schrenkiella parvula, çoğu bitkiyi öldürecek durumlarda bile sadece hayatta kalmakla yetinmiyor, aynı zamanda gelişimini sürdürmeyi de başarıyor.