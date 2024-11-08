Asvel Lyon Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Asvel Lyon Villeurbanne ile karşılaşacak.

Euroleague'deki son maçında Partizan'ı 89-72 mağlup eden sarı-lacivertliler bu sezon 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe Beko’da Sertaç Şanlı takımla idmanlara başlarken Scottie Wilbekin’in ise sakatlığı sürüyor.

Basketbolseverler Asvel Lyon Villeurbanne ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek istiyor.

Peki, Asvel Lyon Villeurbanne- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın bilgileri...

Asvel Lyon Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Asvel Lyon Villeurbanne - Fenerbahçe Beko 8 Kasım Cuma (bugün) günü saat 22:00'de başlayacak.

Ldlc Arena’da oynanacak maç S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.