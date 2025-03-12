Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler

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UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Madrid derbisiyle doruk noktasına çıkıyor.

Son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid, evinde ezeli rakibi Real Madrid'i ağırlayacak.

İlk maçta sahadan 2-1 galip ayrılan Real Madrid, çeyrek final biletini almak için avantajını korumak istiyor.

Atletico Madrid ise en az iki farklı galibiyet alarak turu geçen taraf olmayı hedefliyor.

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada gözler Arda Güler’in üzerinde olacak. Genç yıldızın maçta süre alıp almayacağı büyük bir soru işareti.

Peki, Atletico Madrid – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça ilişkin detaylar…

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid- Real Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Dev derbi Tabii Spor ekranlarından şifreli yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Tchoumeni, Diaz, Rodrygo, Vinicius, Mbappe