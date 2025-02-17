ATM’lerde yeni dönem: Yeni sistem için düğmeye basıldı! Artık o şekilde olacak

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yeni banknot basımına karşı tutumu, bankacılık sisteminde yeni yol haritaları çizilmesine neden olurken ATM sistemlerinde yaşanacak değişimlerin sinyalleri verilmeye başlandı.

Özellikle en büyük Türk lirası banknotu olan 200 TL'nin değerinin 5.5 dolara kadar gerilemesi, ATM’lerde ciddi sıkıntılar doğururken, küçük kupürlü banknotların çekilemiyor olması da vatandaşın tepsini çekmeye devam ediyor.

Aynı zamanda ATM’lerden yüksek meblağ çekilmek istenildiğinde ise daha fazla banknot almak zorunda kalınması yeni tepkiler doğmasına neden oluyor. Ancak ATM’lerin sınırlı nakit kapasitesi nedeniyle paralar hızla tükeniyor, bu da ATM’lerde sık sık nakit sıkıntısı yaşanmasına neden oluyor.

SİSTEM DEĞİŞİYOR

Bankalar, artan nakit talebine yetişmekte zorlanınca, birçok ATM’ye sadece 200 TL’lik banknot eklemeye başladı. Bu durum, özellikle 20, 50 ve 100 TL’lik banknotlara ihtiyaç duyan vatandaşların ATM’lerden eli boş dönmesine neden olurken birçok tepkiyi de beraberinde getirdi.

Artan tepkiler sonucunda nakit sıkıntısına çözüm bulmak isteyen bankalardan yeni adımlar gelmeye başladı. Bankalar bu kapsamda, ATM'lerde kapsamlı bir değişiklik yapmaya karar verdi.

Söz konusu değişiklikle birlikte uygulamaya alınacak olan yeni nesil ATM'lerle, 20, 50 ve 100 TL'lik banknotlar için ayrılan bölümleri dolduracak şekilde bir iyileştirme planı devreye alındı. Bu sayede, vatandaşların taleplerine daha hızlı ve etkili yanıt verilebilecek.

81 İLDE YENİLENECEK!

Türkiye'nin 81 ilindeki ATM ağını yenileme kararı alan bankalar, bu yenilik ile hem para yatırma hem de çekme işlemleri için aynı ATM'yi kullanmayı mümkün kılacak.

Bu yeni nesil ATM'ler, halihazırda birkaç şehirde test edilmekte ve ciddi bir nakit sorununun çözülmesine katkı sağlıyor. Yenilenen ATM'ler, vatandaşların daha kolay ve hızlı bir şekilde işlem yapabilmesini sağlayacak.