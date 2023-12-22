AVM, cezaevi vb. yerlerde Cuma namazı kılınabilir mi? AVM, cezaevi vb. yerlerde Cuma namazı kılınabilir mi sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı..

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Cuma namazı hakkında merak edilen birçok soru vatandaşlar tarafından cevap arıyor.

Cuma namazı hakkında en çok merak edilen sorular arasında ise "AVM, cezaevi vb. yerlerde Cuma namazı kılınabilir mi?" sorusu yer alıyor.

Vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için soruyu Din İşleri Yüksek Kurulu'na sordular.

Din İşleri Yüksek Kurulu bir çok kişi tarafından merak edilen bu soruya verdiği cevap ile vatandaşları bilgilendirdi.

İşte merak edilen bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği yanıt..

Soru

AVM, cezaevi vb. yerlerde Cuma namazı kılınabilir mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Cuma namazının geçerli olabilmesi için; namazdan önce hutbe okunması, namazın öğle vaktinde kılınması, imam dahil en az dört kişinin bulunması ve müftülüklerden izin alınması gibi gerekli şartların oluşması halinde AVM, cezaevi, okul vb. mekanlarda Cuma namazı kılınabilir.

Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namaz olup İslam’ın sembol ibadetlerinden birisidir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” buyurmaktadır (Cuma, 62/9-10). Hz. Peygamber (as) de Medine’ye hicret ettikten sonra Cuma namazını kılarak gerek kavli gerekse fiili sünneti ile Cuma namazının sağlıklı, hür, mukim erkeklere farz-ı ayn bir ibadet olduğunu beyan etmiştir.