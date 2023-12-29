AVM’ler iflasın eşiğinde: 9 büyük AVM’ye konkordato talebi! Kapanıyorlar... Her yıl yaklaşık 76 milyon kişinin uğrak noktası olan 9 büyük AVM iflasın eşiğinde. İçlerinde İstanbul’un ünlü AVM’leri de bulunuyor. 3 ay süreleri kaldı…

ensonhaber.com

Aralarında İstanbul’un büyük ve uğrak AVM’lerinden olan Marmara Forum ve Forum İstanbul’unda bulunduğu 9 AVM için konkordato talep edildi. Haklarında konkordato talep edilen bu AVM’lerin toplam borcu akıllara durgunluk veriyor.

600 milyon Euro

İflasın eşiğine gelen 9 büyük AVM’nin toplamda 600 nilyon Euo borcu bulunuyor. Söz konusu borcun TL karşılığı ise 28 milyar lira olarak hesaplanıyor.

Halktv.com.tr’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde borca ilişkin açılan dava dosyasında mahkeme, 9’u AVM’lerin bağlı olduğu şirket olmak üzere toplam 10 şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Kiralar TL ile, krediler dövizle ödeniyor…

Açılan dava dilekçesinde, konkardato talep edilmesinin gerekçeleri bi bir açıklandı.

2018 yılında yapılan düzenleme ile birlikte AVM’de kiraların TL olarak alınması kararlaştırılmıştı. Bu kararın ardından, davada anılan şirketler döviz üzerinden borçlanma yaptıkları ve kiraları ise TL bazında topladıklarından dolayı mali yapıları olumsuz etkilendi.

Dava dilekçesinde yaşanan bu durum şu şekilde aktarıldı, "Bu süreçte TL üzerinden gelir elde edip borçlarını döviz cinsinden ödemek zorunda kalan AVM yatırımcıları tam anlamıyla bankaların insafına terk edilmiştir".

Ayıca başka bir neden olarak dilekçede, 2 yılı aşkın sürem koranavirüs nedeniyle AVM’lerin belli sürelerde kapalı kalmaları ve azalan ziyaretçi sayıları ilgili şirketlerin mali yapılarını sıkıntıya düşürdüğü ifade edildi.

Borçların çoğu bankalara…

600 milyon Euro'luk borcun neredeyse tamamı ikisi yerli biri yabancı olan üç bankaya. AVM’lerde bulunan mağazalardan toplanan kiralar olduğu gibi banka ödemelerine gidiyor.

Konkordato talep eden AVM'ler:

Forum İstanbul

Marmara Forum

Forum Ankara Outlet

Forum Aydın AVM

Forum Çamlık AVM

Forum Erzurum AVM

Forum Kapadokya AVM

Forum Magnesia

Gordion AVM