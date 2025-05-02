Avrupa’da En Çok Tercih Edilen Tatil Rotaları Listelendi! Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

Haber Merkezi

Avrupa kıtası, dünya genelinde turizmin kalbinin attığı en önemli bölgelerden biri olmaya devam ediyor.

Özellikle Kovid-19 pandemisinin ardından hızla toparlanan turizm sektörü, ülkeler için sadece kültürel değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın da güçlü bir motoru haline geldi.

Statista’nın açıkladığı son veriler, Avrupa’da en çok ziyaret edilen 10 ülkeyi sıraladı.

Türkiye’nin sırası şaşırttı.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ÜLKELER

1- Fransa: 100 milyon

2- İspanya: 87.17 milyon

3- İtalya: 57.25 milyon

4- Türkiye: 55.16 milyon

5- İngiltere: 37.22 milyon

6- Almanya: 34.8 milyon

7- Yunanistan: 32.74 milyon

8- Avusturya: 30.91 milyon

9- Portekiz: 26.54 milyon

10- Hollanda: 20.3 milyon