Ayağınıza alüminyum folyo sarın, o sıkıntıya son verin Mutfakta sık sık kullandığınız alüminyum folyonun bu faydasını duyunca çok şaşıracaksınız. Ayaklarınıza alüminyum folyo sarmak bakın ne işe yarıyor…

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Alüminyum folyo, genellikle mutfaklarda yiyeceklerimizi muhafaza etmek için kullandığımız bir malzemedir.

Ancak, şaşırtıcı bir şekilde, alüminyum folyo günlük yaşamımızda ve çeşitli rahatsızlıklarda da kullanışlı bir yardımcı olarak öne çıkıyor.

Çoğumuzun sadece mutfakta kullandığı bu malzeme, pek çok soruna çözüm sunabiliyor.

Kalorifer üzerine koyarak daha iyi bir ısı dağılımı yapılabilir, soğuk havalarda ayaklarınızın üşümemesi için ayakkabının içine konulabilir.

Tabii ki bunlarla sınırlı kalmıyor. Alüminyum folyo, sağlık açısından da pek çok fayda sağlıyor.

Özellikle ayaklara sarıldığında etkisine inanamayacaksınız.

O hastalığı yok ediyor

Grip mevsimi geldiğinde, birçok kişi soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmek için farklı yollar arar. Ancak, bazen en etkili çözümler, evde bulunan basit malzemelerle sağlanabilir.

Ayaklarınızı 5-7 kat alüminyum folyo ile sarmak, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde bazı soğuk algınlığı belirtilerine karşı yardımcı olabilir. Bu basit uygulama, semptomları hafifletmeye ve iyileşmeye katkıda bulunabilir.

Uygulama oldukça basit. Ayaklarınızı folyo ile sarın ve yaklaşık iki saat boyunca nefes almasını sağlayın. Bu işlemi birkaç gün boyunca tekrarlayarak gelişmeleri gözlemleyebilirsiniz.

Ancak, semptomlarınız bir haftadan uzun sürerse, doktorunuza görünmek önemlidir.