Ayakkabı fiyatına arsa satılıyor! Kaçıran pişman olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, uygun fiyatlı arsa satışlarıyla vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor.

Ülke genelinde birçok ilde devam eden satışlarda, arsalar 5 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor.

5 BİN TL'YE ARSA

Özellikle Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, 19,92 metrekare büyüklüğündeki arsa sadece 5 bin liraya satışa çıkarıldı.

Aynı fiyatla Çorum’un Bayat ilçesinde 27,32 metrekarelik başka bir arsa da yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Diğer yandan, Amasya Merkez’de 109,61 metrekarelik arsa 11 bin liraya, Gümüşhane Merkez’de ise 101,40 metrekarelik arazi 12 bin 200 liraya satışta.

Arsaların satış tarihlerinin temmuz-eylül tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi.

Arsa ve tarlaları satın almak isteyenler, ayrıntılı bilgi için Milli Emlak resmi internet sitesini ziyaret edebilir.